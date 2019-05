Real Madrid, il 92% dei tifosi vuole l'addio di Bale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un sondaggio lanciato da Marca ai tifosi del Real Madrid evidenzia la bocciatura senza appello per Gareth Bale. Il 92% dei votanti ritiene che il gallese non meriti la conferma. Giudizi severi anche per altri membri della rosa: Luca Zidane (l'84% vuole il suo addio), Vallejo (80%), Marcelo (79%), Mariano Diaz (78%), Isco (76%), Ceballos (75%), Kroos (74%). Anche su Casemiro sono più i votanti alla cessione (52%) che alla permanenza.