Real Madrid, il Bayern Monaco studia il colpo Bale sulle orme di James

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Bayern Monaco segue da vicino le vicende legate al futuro di Gareth Bale. Il giocatore è un chiaro esubero per Zidane ma fatica a trovare una squadra che possa accollarsi il suo stipendio pagando anche la cifra richiesta da Florentino Perez. I bavaresi puntano al prestito come fatto in passato con James Rodriguez, anche se né il gallese né il club vorrebbe optare per questa soluzione. I giorni che passano giocano a favore della società tedesca che dunque, in silenzio, sogna di poter mettere a segno un colpo di livello mondiale. A riportarlo è AS.