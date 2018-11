Real Madrid, il Bayern non vuole riscattare James Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Kicker, il Bayern Monaco non eserciterà il riscatto di James Rodriguez nel corso della prossima estate. Il club bavarese ha un'opzione unilaterale per il suo acquisto dopo il biennio di prestito, e potrebbe ottenere il suo cartellino versando 42 milioni nelle casse del Real Madrid. I tedeschi però avranno a disposizione 200 milioni per ricostruire la rosa e in questa cifra non sarebbero previsti quelli utili per il riscatto del colombiano.