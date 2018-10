Real Madrid, il Chelsea fissa il prezzo di Hazard: 150 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ormai da tempo il Real Madrid corteggia Eden Hazard e in Spagna sono certi che la prossima estate il trasferimento del belga potrà concretizzarsi. Secondo le indiscrezioni di Marca però intanto il Chelsea hanno fissato il prezzo del belga che non andrà via da Londra per meno di 150 milioni, cifra destinata ad aumentare vista la stagione che sta disputando Hazard.