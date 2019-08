Il Valladolid, club guidato dall'azionista di maggioranza e presidente, nonché ex stella di Real Madrid e Inter tra le altre, Ronaldo ha un asse privilegiato di mercato con la squadra della capitale spagnola, che potrebbe portare presto un volto nuovo in forza alla squadra castigliana. Si tratta del giovanissimo portiere ucraino Andriy Lunin, che potrebbe trasferirsi a titolo temporaneo e competere con Masip per il posto da titolare. Lo scrive Marca.