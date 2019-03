© foto di Imago/Image Sport

Dalla Francia continuano a rimbalzare le voci che vorrebbero il Real Madrid fortemente interessato a Kylan Mbappé, ma la stampa catalana nelle ultime non sembra essere d'accordo. Secondo il Mundo Deportivo, che cita fonti vicine al club, i Blancos infatti non si starebbero muovendo per il fuoriclasse francese, che considerano un'operazione praticamente impossibile, bensì per Eden Hazard del Chelsea, giocatore espressamente richiesto da Zinedine Zidane alla dirigenza madrilena. Il belga, legato ai londinesi fino al 2020, peraltro, non ha mai nascosto il desiderio di sbarcare un giorno al Bernabeu.