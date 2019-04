© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il The Sun, nella sua edizione odierna, fa il punto sul mercato del Real Madrid con particolare attenzione a due giocatori che potrebbero sbarcare a Valdebebas dall'Inghilterra: Eden Hazard e Paul Pogba. Per il primo le trattative col Chelsea vanno avanti e una prima proposta da 95 milioni di euro è già stata recapitata negli uffici dei Blues. E per il tabloid a 105 si può chiudere. Discorso diverso per quanto riguarda Pogba: il gradimento di Zidane per l'ex Juve è noto, ma ancora le tessere del puzzle non sono al loro posto. L'idea del Real Madrid è infatti quella di aspettare la fine della Premier per capire se lo United conquisterà la qualificazione in Champions oppure no. A quel punto i Blancos avranno più chiara la situazione e faranno la loro offerta. Ma entrambi, per il tabloid, sono sempre più vicini al trasferimento al Real.