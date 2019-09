© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Bild, a gennaio il Manchester United presenterà al Real Madrid un'offerta da 75 milioni di euro per Toni Kroos. Visto l'interesse che i Blancos hanno da sempre per Pogba, non è da escludere che l'affare venga allargato proprio al centrocampista francese che tanto piace a Zidane.