Real Madrid, il piano di Zidane: fuori Kroos, dentro Pogba ed Eriksen

Nonostante la diretta smentita di Toni Kroos, As non ha dubbi sul futuro lontano da Madrid del centrocampista tedesco. Secondo il quotidiano, infatti, il Real in estate cercherà di piazzarlo altrove per fare spazio ai grandi obiettivi di mercato Paul Pogba (Manchester United) e Christian Eriksen (Tottenham). L'Inter, in tal senso, è da tempo alla finestra insieme alla Juventus per l'ex Bayern.