© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid è disposto a far follie per strappare Paul Pogba al Manchester United. L’oggetto del desiderio di Zinedine Zidane è l’ex Juventus, valutato circa 150 milioni di Red Devils. Ma c’è un piano, secondo il Times: tre calciatori da dare in cambio come contropartita tecnica per azzerare il costo. Si tratterebbe di Gareth Bale, James Rodriguez e Keylor Navas. Chissà se tre nomi di questo calibro possono bastare per convincere Solksjaer a privarsi del suo campione del mondo.