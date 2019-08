© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Vinicius Jr. Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, il club francese in queste ore avrebbe chiesto nuove informazioni al Real Madrid sul giovane attaccante brasiliano (possibile contropartita nell'operazione Neymar). Florentino Perez, tuttavia, è stato chiaro ancora una volta: Vinicius Jr rappresenta il presente e il futuro merengue, non si muove da Madrid.