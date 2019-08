Real Madrid, il punto in uscita: Bale sicuro partente, James in forse

© foto di J.M.Colomo

Siamo entrati nel mese di agosto e tanti club devono ancora ultimare diverse operazioni. Il Real Madrid si è fortemente avvicinato a van de Beek, ma dovrà fare i conti anche con le cessioni. Zinedine Zidane ha 28 calciatori in organico, troppi. Così Marca fa sapere una lista delle uscite per accontentare l'allenatore francese.

Nel dettaglio - Passando in rassegna tutta la rosa, secondo il quotidiano Gareth Bale è quello certo di andar via, mentre James Rodriguez, principale obiettivo del Napoli, è tra i 'forse', in compagnia di Mariano Diaz e Andrij Lunin. In virtù di qualche altro arrivo, è più probabile che tutti e tre vadano via, proprio come il gallese. Zidane ha parlato, la rosa va sfoltita. Indizio importante anche per il club azzurro.