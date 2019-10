© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport1, l'esplosione in casa Real Madrid dell'uruguaiano Federico Valverde allontana i Blancos da Paul Pogba in vista del mese di gennaio. Il centrocampista 21enne sta ripagando alla grande la fiducia di Zidane che potrebbe dunque cambiare obiettivo per migliorare il livello della rosa del club spagnolo lasciando la pista che portava al francese del Man United.