Real Madrid, in bilico anche il futuro di Kroos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca anche il futuro di Toni Kroos, oltre a quello di molti giocatori del Real Madrid, è in bilico. Il centrocampista tedesco, classe 1990, non è più ritenuto insostituibile ed è stato spesso sostituito a partita in corso. In questa stagione, inoltre, ha trovato il gol solamente in un'occasione, peraltro non decisiva: la rete del 5-0 al Viktoria Plzen in Champions League. Nei giorni scorsi il nome del tedesco è stato accostato a quello della Juventus.