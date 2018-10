Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

E' in corso, a Valdebebas, il primo allenamento della gestione Santiago Solari, nuovo tecnico ad interim del Real Madrid: la squadra, informa El Chiringuito, è scesa in campo stamane per la prima seduta post-Lopetegui. Alle 13 la conferenza stampa di presentazione per l'allenatore argentino, "promosso" dal Castilla dopo l'addio all'ex ct.

🏋️‍♂️PRIMER ENTRENAMIENTO del Real Madrid SIN Julen Lopetegui. pic.twitter.com/aw0QgVvxE2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 30 ottobre 2018