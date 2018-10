Real Madrid in crisi: il club inizia a riflettere su Lopetegui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Real Madrid starebbe riflettendo sul futuro di Julen Lopetegui. Il rendimento dell'allenatore, ex commissario tecnico della Spagna, sarebbe nel mirino di Perez e della dirigenza. Per adesso un esonero non è in agenda ma non c'è soddisfazione sia per il gioco che per il rendimento dei Blancos.