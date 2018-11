© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid ha rinunciato all'idea di ingaggiare Neymar, secondo l'emittente Cadena COPE. Il presidente Florentino Perez avrebbe deciso di rinunciare al brasiliano per due motivi: il suo nome non piace ai tifosi del Bernabeu e soprattutto non sarebbero piaciuti i modi e le polemiche sul suo addio al Barcellona. Per questo, in vista della prossima estate, i Blancos si concentreranno su altri obiettivi, su tutti il compagno di Neymar Kylian Mbappé.