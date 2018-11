Real Madrid, Isco ai margini con Solari: mai titolare, solo 51' in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Imprescindibile per Lopetegui, quasi inutile per Solari. Isco non se la passa bene al Real Madrid da quando c'è stato il cambio in panchina: cinque partite, altrettante panchine e soltanto 51 minuti in campo. Anche contro l'Eibar Solari gli ha preferito Ceballos. In queste condizioni, dunque, non è da escludere un addio. A meno che le cose non cambino.