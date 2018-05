Real Madrid, Isco: "Felice di essere tornato. Ora vinciamo la Champions"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 6-0 rifilato al Celta Vigo, il giocatore del Real Madrid Isco ha parlato ai microfoni di beinSport: "È vero che abbiamo smesso di lottare per la Liga molto prima della fine ma la squadra ha mostrato il suo valore e ora abbiamo una bella sfida, vincere tre Champions di fila. È stata una buona occasione per salutare il Bernabéu. Le sensazioni dopo l'infortunio? Sono molto felice, sono passati molti giorni. Sono molto felice di essere tornato a segnare e di prendere il ritmo con la squadra. A Kiev tutti vogliamo giocare e l'importante è che siamo tutti pronti per l'allenatore".