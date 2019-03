Real Madrid, Isco ha chiesto scusa dopo lo sfogo pre-Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Isco ha chiesto scusa ai compagni di squadra del Real Madrid dopo aver deciso di non salire sull'autobus della squadra in seguito alla comunicazione della tribuna in vista della sfida contro l'Ajax in Champions. Il giocatore ha parlato con i compagni nello spogliatoio dichiarando di aver sbagliato. A riportarlo è Marca.