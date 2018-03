Real Madrid, Isco non si muove: è il futuro dei Blancos

© foto di J.M.Colomo

Isco non si muove da Madrid. Come riporta Marca, nonostante le voci che sono rimbalzate nelle ultime settimane (con il City pronto all'assalto, ndr), il Real Madrid non ha nessuna intenzione di cedere Isco in estate. Il talento spagnolo è uno dei giocatori chiave per il futuro dei Blancos.