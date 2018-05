Real Madrid, Isco salta anche il Clasico: i convocati di Zidane

Alle 20.45 il Real Madrid sarà ospite del Barcellona al Camp Nou. Zidane però dovrà fare a meno ancora di Isco, non convocato per la sfida come Carvajal, infortunato. E' in lizza invece Varane, recuperato all'ultimo per un problema muscolare.

I CONVOCATI:

Portieri: Navas, Casilla e Luca.

Difensori: Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo e Theo.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic e Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e Lucas Vázquez.