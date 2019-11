© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i tanti infortunati in casa Real Madrid c'è anche James Rodriguez. Gli ultimi aggiornamenti circa le sue condizioni arrivano da Zinedine Zidane in conferenza stampa: "James è infortunio e bisogna avere pazienza. Voleva andare a giocare con la nazionale, si sentiva bene, è un peccato. Vuole giocare sempre, ma ora non sta bene. Quando tornerà, conterò anche su di lui. Ma non deve avere fretta. L'importante è che torni al meglio, conosciamo il giocatore che è quando è fisicamente sano".