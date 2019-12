© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Zinedine Zidane in vista della Supercoppa di Spagna che si disputerà dall'8 al 12 gennaio. Secondo quanto riportato da Marca sia James Rodriguez che Marcelo saranno infatti a disposizione del tecnico francese per le sfide in Arabia Saudita. Niente da fare invece per Eden Hazard che non recupererà.