Real Madrid, James Rodriguez nell'affare con lo United per arrivare a Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Dopo due anni di prestito al Bayern Monaco, James Rodriguez è tornato al Real Madrid ma non sembra destinato a restarci. Il giocatore colombiano infatti dovrebbe trovarsi una nuova sistemazione e su di lui ci sono Arsenal, Manchester United ma anche Juventus e Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star però i blancos starebbe pensando di inserirlo nell'affare con i Red Devils per arrivare a Paul Pogba, giocatore richiesto da Zidane e in questo modo il Real Madrid offrirebbe James più soldi per acquistare il francese.