Real Madrid, James Rodriguez non è sul mercato

© foto di Image Sport

Il 2020 restituirà James Rodriguez a Zinedine Zidane. L'asso colombiano è sulla via del recupero, dal prossimo anno dovrà dimostrare di meritare il Real Madrid e un posto importante nelle gerarchie dell'allenatore francese. Secondo Marca, il club spagnolo non pensa di darlo via a gennaio e spera che l'ex Monaco possa dimostrare il suo valore nella Capital. In estate Napoli e Atletico Madrid hanno provato ad accaparrarselo, ma alla fine il giocatore è rimasto alla corte di Florentino Perez.