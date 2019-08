Real Madrid, James verso l'esordio stagionale al Bernabeu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere oggi la svolta dell'affaire James Rodriguez. Il Real Madrid, alle 19:00, esordirà in campionato tra le mura amiche del "Bernabeu", dove arriverà il Valladolid, e per il calciatore, a lungo tempo sul piede di partenza, potrebbe esserci l'esordio stagionale. Diverse le pretendenti del colombiano, ma a oggi, come riferisce as.com, il classe '91 è più vicino alla permanenza che all'addio, anche se saranno magari valutate ulteriori congrue offerte.