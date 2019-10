© foto di Insidefoto/Image Sport

"Jovic scaccia i suoi fantasmi". Il punto sull'attaccante del Real Madrid lo fa AS che si concentra proprio sull'attaccante dei Blancos. Luka Jovic, infatti, ha segnato il suo primo gol con la maglia delle Merengues nel 5-0 contro il Leganes. Entrato al 70' in luogo di Karim Benzema, al 91' l'ex Eintracht Francoforte ha segnato. Una prima pietra per giustificare i 60 milioni e più spesi in estate dal Madrid per lui. "Ne aveva bisogno". Parola di Zinedine Zidane.