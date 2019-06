Real Madrid, Jovic: "Sono il ragazzo più felice del mondo. Scelta giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È durata pochissimi secondi la presentazione di Luka Jovic come nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo il lungo discorso del presidente Florentino Perez, l'attaccante serbo è stato molto più sintetico e ha rilasciato una sola dichiarazione: "Grazie per essere venuti. In questo momento sono il ragazzo più felice del mondo, ho firmato un contratto con un club molto grande. Sono emozionato e allo stesso tempo sicuro di aver fatto la scelta migliore e darò tutto per aiutare il Real Madrid a vincere tutto".