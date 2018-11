© foto di J.M.Colomo

Di seguito i convocati di Santiago Solari per la partita del Real Madrid contro l'Eibar. Assente Keylor Navas per infortunio e Mariano Diaz per scelta tecnica:

PORTIERI: Casilla, Courtois, Luca.

DIFENSORI: Ramos, Carvajal, Odriozola, Varane, Marcelo, Javi Sánchez.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Valverde, Llorente, Asensio, Isco, Ceballos.

ATTACCANTI: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius Jr.