Real Madrid, Keylor Navas: "Se fosse per me, rinnoverei e mi ritirerei qui"

© foto di J.M.Colomo

Autore di una grande partita contro il Bayern Monaco, il portiere del Real Madrid Keylor Navas ha parlato così del suo futuro: "Giocare qui è un privilegio, se fosse per me rinnoverei adesso il mio contratto e mi ritirerei nel Real. So che c'è ancora gente che mi vuole bene a Madrid". Il portiere costaricano, classe '86, è da tempo nel mirino della critica per qualche errore di troppo commesso nelle ultime due stagioni. Lo riporta Bernabéu Digital.