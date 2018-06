Real Madrid, Keylor Navas verso l'addio: Perez pianifica il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'addio di Zinedine Zidane uno dei giocatori che rischiano la conferma in vista della prossima stagione è senza dubbio Keylor Navas. Florentino Perez lo avrebbe già relegato in panchina da tempo, tanto che a gennaio aveva già acquistato un nuovo portiere, ovvero Kepa, prima che lo stesso Zizou bloccasse tutto. Adesso il suo ruolo nel club verrà messo in forte discussione, con Alisson, De Gea e Courtois, tra i possibili sostituti. A riportarlo è Mundo Deportivo.