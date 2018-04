Real Madrid, Kroos: "Champions speciale, ci regala motivazioni extra"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della gara col Bayern: "Siamo in grado di fornire prestazioni straordinarie in momenti speciali e la Champions è speciale. Lo è sempre stata, ci giocano le migliori squadre europee e per questo è il torneo più difficile da vincere. Questo aspetto ci può fornire motivazioni speciali. E' sempre emozionante. specialmente nelle notti di Champions al Bernabeu. E questo credo si veda nelle nostre prestazioni. Siamo una squadra esperta che sa quello che deve fare e che è capace di fare bene in momenti importanti. Lo abbiamo dimostrato, altrimenti non avremmo vinto tanto".