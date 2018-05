Real Madrid, Kroos: "La Champions è magica: scatena dei poteri speciali"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, intervistato da UEFA.com, ha parlato così dei grandi risultati in Champions dei blancos: "Siamo capaci di esaltarci nei momenti importanti. La Champions è speciale, si sfidano le migliori squadre europee. È difficilissimo vincerla, forse scatena dei poteri. L'aspetto psicologico ed emotivo poi è fondamentale, soprattutto in notti magiche come quelle del Bernabéu".