Real Madrid, Kroos possibile sacrificato per arrivare a Pogba

Secondo The Sun il Real Madrid starebbe pensando di inserire Toni Kroos nella trattativa con il Manchester United per portare Paul Pogba in Spagna. Il club spagnolo ha infatti individuato nel francese il colpo di mercato da mettere a segno nella prossima estate e sarebbe pronto a sacrificare il tedesco, che lo United ha seguito già in passato, per arrivare al classe ‘93 e strapparlo alla concorrenza della Juventus.