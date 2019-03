Real Madrid, Kroos può andare via: PSG e United sul tedesco

© foto di Federico Gaetano

Toni Kroos ha un contratto col Real Madrid fino al giugno 2022, ma in estate potrebbe salutare per tentare una nuova esperienza. La testata tedesca Sport Bild scrive che il Nazionale teutonico, classe '90, interessa al Paris Saint-Germain e al Manchester United. Tra pochi mesi, dunque, il calciatore ex Bayern Monaco sarebbe pronto a cambiare casacca.