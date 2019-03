Real Madrid, Kroos: "Stagione negativa, dopo anni incredibile è normale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della Germania, Toni Kroos ha parlato della stagione difficile che sta vivendo al Real Madrid: "In questa stagione le cose non sono andate come avremmo voluto ma dopo tre incredibili anni, quello che è successo a noi è normale. Ora dobbiamo continuare a lavorare e guardare avanti. Il mio stile non è mai cambiato, non ho mai corso sul campo per 90 minuti".