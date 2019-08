Real Madrid, l'apertura di As: "Van de Beek già ci crede"

As in prima pagina si sofferma perlopiù sul Real Madrid e il possibile arrivo di Donny van de Beek, che ha già pubblicamente svelato la trattativa tra il club madrileno e l'Ajax. "Van de Beek già ci crede", è il titolo del quotidiano, che sottolinea come l'olandese avrebbe già confidato ai compagni di squadra la sua volontà di vestire la maglia della Casa Blanca.