Real Madrid , l'apertura di Marca: "Benzema spara"

"Benzema spara" titola Marca oggi in edicola. Evidenziate in prima pagina alcune dichiarazioni del franco-algerino: "La BBC? Ora sembra che siamo scarsi. Ci criticano sempre, fa vendere copie di giornali. La Marsigliese non mi piace, chiama alla guerra". Questa sera il Real Madrid giocherà contro l'Athletic per il 33° turno di Liga.