Real Madrid, l'era Solari si apre con un successo. 4-0 al Melilla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agile successo per il Real Madrid, fresco di cambio di panchina e stasera guidato da Santiago Solari nella sfida di Copa del Rey contro il Melilla. Visti i precedenti, non una gara dal risultato scontato per le merengues, che hanno trionfato con due gol per tempo: a segno Benzema e Asensio nella prima frazione, Odriozola e Gonzalez nella ripresa, per il 4-0 finale. Tantissime le seconde linee schierati dall'Indiecito, ma con Ramos al centro della retroguardia.