Real Madrid, l'ex Ivan Campo: "Zidane ha imparato la lezione della Juve"

Intervistato dal portale spagnolo Bernabéu Digital, l'ex difensore del Real Madrid Ivan Campo ha presentato così la sfida di questa sera col Bayern: "Il Real Madrid ha imparato la lezione dopo la rimonta della Juventus. Non credo che stasera possa accadere una cosa del genere. Per la squadra di Zidane sarà importante giocare con la giusta calma, innervosendo il Bayern e castigandolo in contropiede". Al Bernabéu, nel ritorno della semifinale di Champions, si ripartirà infatti dall'1-2 dell'Allianz.