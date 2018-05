Real Madrid, l'ex Pavon: "Champions per rimediare ad anno discontinuo"

Intervistato da Bernabéu Digital, l'ex difensore del Real Madrid Paco Pavón ha parlato così in vista della finale di Champions col Liverpool: "Una finale è sempre combattuta. Il Liverpool è una squadra che attacca molto, ma che lascia spazi dietro. E il Real è simile, disegnato per attaccare e non per difendersi. Mi aspetto una partita divertente e spettacolare. I blancos partono favoriti per quanto hanno fatto in Europa negli ultimi anni. La Champions è sicuramente la competizione più bella da vincere nel calcio, se il Real ce la dovesse fare rimedierebbe a un'annata altalenante tra Liga e Copa del Rey. Ma perdere a Kiev non sarebbe in ogni caso una delusione".