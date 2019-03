L'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon ha assicurato ai microfoni di beIN Sports che José Mourinho al 90% diventerà il nuovo allenatore dei blancos: "Penso che Mourinho tornerà a Madrid al 90%. Non so se potrebbe anche essere questo lunedì. Mourinho è molto felice di tornare qui, al Real Madrid, ed è molto felice di fare questo passo. Zidane? Il Madrid ha chiamato Zidane, ma ha detto di no, non era il momento di tornare al club".