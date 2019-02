Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid ritiene che Mourinho possa essere il prossimo allenatore delle merengues. "Ho la sensazione, e anche qualcosa in più, che nella prossima stagione Mou siederà sulla panchina del Real", ha scritto via twitter. "Ci sono molte possibilità, ci sono trattative in corso", ha detto dopo il ko del Real contro il Barcellona.