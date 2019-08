Real Madrid, l’ex Roma Stekelenburg l’alternativa a Navas

© foto di Federico Gaetano

Il Real Madrid potrebbe perdere Keylor Navas, sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Le Merengues, come riportato dal Daily Mail, stanno pensando a Maarten Stekelenburg, ex portiere della Roma e attualmente all’Everton. Scelta di esperienza per i Blancos che vogliono trovare il secondo portiere in caso di partenza di Navas.