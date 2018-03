Real Madrid, l'obiettivo per il centrocampo si chiama Soler

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid ha un nuovo obiettivo per il centrocampo. Secondo quanto riporta El Confidencial, i blancos avrebbero infatti messo nel mirino il crack del Valencia Carlos Soler. Nazionale under 21 spagnolo, il classe '97 in questa stagione ha collezionato finora 28 presenze con un gol e cinque assist.