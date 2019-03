Real Madrid, la carta a sorpresa per il nuovo centrocampo è Rabiot

A sorpresa, Adrien Rabiot potrebbe essere il nome nuovo per il centrocampo del Real Madrid. Il francese, 23 anni, è ormai un separato in casa al Paris Saint-Germain e le trattative col Barcellona, che sembrava averlo in pugno, si sono interrotte con i catalani che hanno preferito investire su De Jong dell'Ajax. L'arrivo di Zinedine Zidane mette in corsa i campioni d'Europa uscenti, che lo monitoravano già la scorsa stagione dopo la partenza di Mateo Kovacic al Chelsea. Fonti vicine al PSG, scrive As, parlano di un accordo che sarebbe già stato trovato.