Alle 16.00 (clicca qui per la diretta testuale), il Real Madrid scenderà in campo sul terreno di gioco del Getafe per la prima gara ufficiale del 2020. Questo gli undici scelti dall'allenatore Zinedine Zidane: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Isco, Bale y Benzema.

Questa invece la risposta del Getafe: David Soria; Damián, Djene, Cabrera, Nyom; Maksimovic, Arambarri, Fajr, Cucurella; Mata y Ángel.