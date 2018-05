Real Madrid-Liverpool, Benzema e il poco invidiabile record sulle finali

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Chelsea, si lavora per Sarri. Koulibaly può seguirlo a Londra

Sassuolo, offerta sul tavolo per Sprocati della Salernitana

Italia, Baselli: "Mancini perfetto per ripartire. Balotelli merita la Nazionale"

Napoli, per la fascia occhio a Cancelo: avviati i contatti con l'entourage

Un tridente da urlo. L'arma di Klopp per battere Cristiano Ronaldo

Juventus, intesa per Darmian: i dettagli del contratto, allo United 13mln

Atalanta, Percassi: “Defrel nel mirino? Non faccio nomi”

Mandragora: "Ho pianto per la retrocessione, Crotone mi ha dato tanto"

Juve, per la difesa occhi in casa Atl.Madrid: seguiti i due uruguaiani

La grande chance per sperare nel Pallone d'oro

Reina: “Addio Napoli per filosofia club, rapporti con ADL non idilliaci”

Ulivieri: "Ancelotti non stravolgerà Napoli. Mancini darà tutto"

Fedele: "Hamsik-Jorginho via. Benzema creatura di Ancelotti"

Inter: Vanheusden, Longo e Manaj non rientreranno alla base

Rastelli: "Barella e Cragno sono pronti per il grande salto"

Roma, il piano per arrivare a Cristante: 15 milioni di euro più Defrel

Finale Champions: Klopp come Benitez, successo per diventare leggenda

Alle 20.45 Real-Liverpool. E la Roma come... Chelsy Davy

Curioso record riguardante Karim Benzema. Il francese è l'unico centravanti della storia della Champions League che ha giocato tre finali da titolare, senza mai segnare. Stasera il giocatore è in ballottaggio con Gareth Bale per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo.

