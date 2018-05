Real Madrid-Liverpool, la finale vista dai quotidiani spagnoli

Ecco come i quotidiani spagnoli aprono stamane nel giorno della finale di Champions League: "Per la gloria e per la storia" titola As evidenziando le parole del capitano Sergio Ramos: "È come se fosse la nostra prima Champions". Per Marca copertina orizzontale con le foto delle 12 Champions esposte nella bacheca del museo del Real Madrid e il titolo: "Ti aspettano a casa". Anche i catalani aprono con Real Madrid-Liverpool. Mundo Deportivo immortala Cristiano Ronaldo e Salah e in mezzo la coppa dalle grandi orecchie: "A una carta" è il titolo. Infine, Sport dà un taglio diverso, guarda caso gufando Zidane: "Tredicesima o fracaso" inteso come flop: "Il Madrid si gioca la stagione nella finale di Champions e una sconfitta provocherebbe un cataclisma".